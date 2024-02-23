ВОЗ: холера интенсивно распространяется в 15 странах мира из-за нехватки вакцин

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о неблагополучной ситуации по холере в мире. После нескольких лет эффективной борьбы с заболеванием холера набирает обороты в 30 странах, причем в 15 из них распространяется особенно интенсивно из-за дефицита вакцин, сообщил он в ходе брифинга в Женеве.

Нехватка вакцин отмечалась уже давно. Так, в октябре 2022 года международная координационная группа призвала отойти от стандартной схемы вакцинации двумя дозами в пользу однократной дозы, но «несмотря на эту крайнюю меру, в начале 2024 года запасы были пусты», подчеркнул Гебрейесус. На сегодняшний день населению 15 стран, где регистрируются активные вспышки холеры (Гаити, Замбия, Зимбабве, Судан, Эфиопия и другие), нет возможности помочь, так как запаса вакцины нет.

Помимо недостатка профилактических препаратов, регрессу способствовали, по словам эксперта, «конфликты, бедность, климатический кризис и глобальное социально-экономическое неравенство». Он призвал мировое сообщество немедленно обратить внимание на «быстро растущую угрозу» и отреагировать на нее.

Необходимо создать и отладить систему эпидемиологического надзора, способную быстро выявлять вспышки холеры, а также стимулировать и наращивать производство вакцин, считает Гебрейесус. Кроме того, он призвал обеспечить население эндемичных стран чистой водой и предоставить им «доступ к туалетам, которые не загрязняют окружающую среду».

По данным ВОЗ, в 2021 году во всем мире было зафиксировано 223,4 тысячи случаев заболевания холерой, в 2022-м – 472,7 тысячи. При этом за 2023 год в 30 странах зарегистрировали 708,2 тысячи случаев холеры, из которых 4300 закончились летальным исходом.

Ранее в ВОЗ предупредили о риске массового распространения кори в более чем половине стран мира к концу 2024 года. В организации призывают предпринимать срочные профилактические меры, чтобы не допустить эпидемии.

gxpnews