«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей по версии RNC Pharma

В 2023 году российская фармрозница ознаменовалась ростом выручки по категории лекарств на уровне 7,7%, говорится в отчете RNC Pharma. Исследователи отмечают: хоть это и скромный показатель на фоне 2020 и 2022 годов, но для рынка очень значимый, поскольку это выше уровня инфляции в отрасли (6,1% по версии Росстата). По оценкам аналитиков, это значит, что на рынке возобновился рост потребления.

Отмечается, что российская фармрозница по части развития базовой инфраструктуры возобновила количественный рост: по состоянию на декабрь 2023 года деятельность осуществляли 80,7 тысячи аптечных учреждений, что на 2600 больше, чем годом ранее. Приводится пример: в 2023 году сеть «Апрель» расширилась на 2062 аптечных пункта (до 7434), а «Ригла» подросла на 523 объекта (всего 4184).

Что касается борьбы за расширение ассортимента, то внешне этот процесс вряд ли можно назвать интенсивным, отмечают аналитики. «Но работа здесь тоже проводится, в частности, осенью прошлого года с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила „СоюзФарма”. <…> Идея, откровенно говоря, слабая, общий объем продаж ветеринарных препаратов в ретейле в 2023 году составил 35,3 млрд рублей, это что-то порядка 1,5% от общего объема российской фармрозницы, а суммарный ассортимент препаратов, который теоретически представляет интерес для аптек, исчисляется 15-20 торговыми марками», – говорится в отчете.

ТОП аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2023 года

gxpnews