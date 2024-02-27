Москва увеличила объем выпуска лекарств и медизделий на 40,3%

По итогам 2023 года производство лекарств и медицинских изделий в Москве выросло в 1,4 раза (на 40,3% больше, чем в 2022 году). Для эффективного развития отрасли в столице в том числе сформировали фармацевтический кластер, включающий 11 компаний, восемь из которых уже работают. Как запланировано, при выходе на полную мощность все эти предприятия будут выпускать лекарственные препараты (ЛП) по 128 МНН, сообщается на сайте мэрии города.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, всего в столице работает около 200 производителей лексредств и медизделий, в этих компаниях трудоустроены свыше 15 тысяч человек. «Москва – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. <…> По итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в 2022-м», – отметил чиновник.

По данным столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, по итогам прошлого года объем выпуска противоопухолевых лекарств вырос в 1,2 раза – тогда произвели почти 2,8 млн упаковок. Также изготовили 1,3 млн упаковок ЛП для лечения органов дыхательной системы, что в три раза превышает показатели 2022 года.

«Поддержку столичным производствам в условиях растущего спроса оказывает город. Например, в прошлом году подписали четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Ожидается, что первые поставки по ним начнутся в 2025-2026 годах», – говорится в публикации.

Москва первой среди регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Они строят или модернизируют производства и создают рабочие места, а город гарантированно получает нужную продукцию. С 2017 по 2023 год городом подписано 17 соответствующих соглашений, из них восемь контрактов в сфере фармацевтики, а два с производителями медицинских изделий. На примере Москвы офсеты начал заключать Санкт-Петербург.

Московские промышленники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%. При этом в лидерах оказались производители одежды (в 3,5 раза больше), фармкомпании (1,4 раза) и предприятия, изготавливающие электрическое оборудование, – они увеличили производство вдвое.

gxpnews