ЕМА рассмотрит заявку Bavarian Nordic на одобрение вакцины от чикунгуньи

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставило ускоренное рассмотрение вакцины против чикунгуньи от Bavarian Nordic. Это значит, что регулятор рассмотрит заявку за 150 дней, а не за 210, как обычно.

Ускоренная оценка выдается лекарствам, имеющим особое значение для общественного здравоохранения и терапевтических инноваций. Bavarian Nordic надеется получить разрешение на продажу препарата в первой половине 2024 года. Кроме того, в конце текущего года компания планирует подать заявку на получение биологической лицензии (biologics licence application) в FDA.

Препарат Bavarian Nordic продемонстрировал положительные результаты двух успешно завершенных исследований третьей фазы, в которых приняли участие более 3500 пациентов. В обоих исследованиях были достигнуты первичные конечные точки: через 22 дня были получены высокие уровни нейтрализующих антител против заболевания.

Напомним: после одобрения FDA в ноябре 2023 года препарат Ixchiq от компании Valneva стал первой в мире лицензированной вакциной против чикунгуньи. В настоящее время в Европе нет одобренной вакцины против этого заболевания.

Чикунгунья – переносимое комарами заболевание, которое вызывает лихорадку и сильную боль в суставах. Смерть от вируса наступает редко, но изнурительная боль в суставах может длиться несколько месяцев.

gxpnews