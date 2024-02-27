Лекарства из принтера и глобальные базы данных: за какими инновациями будущее фармы

Одной из главных задач, поставленных перед фармотраслью правительством в программе «Фарма-2030», является курс на инновационную модель развития. Сейчас внедрение инновационных технологий для многих компаний – первостепенное направление работы наряду с производством лекарств.

По данным международной консалтинговой компании McKinsey & Company, в последние месяцы рост инфляции по всему миру привел к увеличению затрат на рабочую силу, сырье и транспортировку. В том числе это затронуло и фармпредприятия. А вероятность сбоев в цепочках поставок фармкомпаний по-прежнему представляет собой потенциальную потерю 25% EBITA (то есть прибыли компаний до вычета налогов), говорится в исследовании. Все это заставляет компании пересматривать подходы к работе. Один из вариантов это сделать – внедрение передовых технологий. Инновационные решения помогают снизить стоимость создания препаратов, повысить вероятность успеха при их производстве, исключить риски утечки данных и значительно сократить время, затрачиваемое на клинические исследования, говорят эксперты. За какими технологиями будущее фармотрасли в мире и России и почему инновации стоит внедрять уже сейчас – в материале GxP News.

Искусственный интеллект и компьютеризация производства

Искусственный интеллект и обучающиеся машины уже давно перешли из разряда фантастики к обыденной практике многих международных компаний. Причем не только тех, которые занимаются информационными технологиями. Статистика говорит о том, что этот инструмент активно применяют и в сфере медицины и фармацевтики. За 15 лет (с 2005 по 2020 год) количество случаев внедрения ИИ в медицинские процессы выросло почти в 62 раза, подсчитали в компании FirstVDS. А в 2017 году разработчик ПО Infosys по результатам опроса IT-директоров компаний выявил, что фармацевтическая отрасль наиболее активно использует ИИ по сравнению с другими сферами.

Результаты международных исследований говорят и о том, что в ИИ готовы вкладываться инвесторы. К примеру, как сообщали в компании Controlant, занимающейся цифровизацией в сфере фармацевтики, в начале 2023 года BioNTech объявила о приобретении британского стартапа в области искусственного интеллекта за вознаграждение в размере почти $700 млн.

ИИ повсеместно внедряют крупнейшие мировые фармкомпании. К примеру, AstraZeneca создает систему ИИ персонифицированного лечения, а Johnson & Johnson Innovation попытаются выявить возникновение нейродегенеративных заболеваний на ранней стадии при помощи компьютерного анализа записей речи пациента.

Рука об руку с внедрением ИИ идет и компьютеризация производства. Российская фарма также активно осваивает этот тренд. Обучающиеся машины некоторые используют пока лишь в имиджевых целях, но процесс запущен. Например, как рассказали GxP News в фармкомпании «Вертекс», для них ИИ создал картины, которые ассоциировались с косметическими брендами компании.

Помимо этого, сотрудники департамента информационных технологий фармпроизводителя «Вертекс» разработали приложение для планшетов, которое помогает перейти с бумажного на электронный документооборот в производственных цехах.

«Технология позволяет экономить 30 тысяч листов бумаги в год и сократить нагрузку на сотрудников», – рассказали в компании.

Притом что внедрение диджитал-проектов и автоматизации всех процессов может быть дорогостоящим (по расчетам McKinsey & Company, комплексное внедрение цифровых технологий и автоматизации может стоит компании до $100 млн), в конечном итоге это приводит к снижению затрат предприятия, улучшению качества продукции, а также повышению эффективности сотрудников.

И это подтверждают сами компании. Как рассказал изданию вице-президент по финансам, IT и развитию бизнеса STADA в России Денис Богомолов, успешные диджитал-проекты экономят компании в общей сложности около 200 тысяч рабочих часов в год.

«Экономия позволяет нашим сотрудникам заниматься тем, что приносит реальную ценность и пользу для бизнеса, и направлять свои усилия на заботу о здоровье пациентов, а не тратить время на рутинные и неэффективные процессы», – подчеркнул он.

Один из большого числа успешно реализованных в компании проектов – приложение, облегчающее процесс организации внешних мероприятий. «Раньше организация одного мероприятия с точки зрения документооборота занимала 6,5 часа. Сейчас на осуществление этих же действий мы затрачиваем времени в 13 раз меньше, чем до внедрения инновационной цифровой системы», – рассказал он.

Примером успешного внедрения ИИ во врачебную практику могут служить проверки машиной медицинских карт пациентов. Такая методика применяется, к примеру, в пензенской клинике Фомина, рассказал врач – акушер-гинеколог Артем Литвиненко.

«Мы используем ИИ для проверки качества заполнения медицинской карты пациента нашими сотрудниками. И если раньше мы привлекали к этой работе независимых экспертов, то теперь полагаемся на умные машины. Дело в том, что человек может проверить около 5% всех карт, тогда как ИИ все 100%. На сегодняшний день он проверил уже более 400 тысяч карт пациентов. Результаты проверок ИИ высылаются врачам, чтобы они провели работу над ошибками, и пациентам, чтобы они могли оценить качество оказанной услуги. В случае если ИИ выявляет некачественное оказание помощи больному, пациента приглашают на повторный осмотр к другому врачу. Это, безусловно, повышает качество оказания помощи в нашей клинике», – поделился специалист.

«Цифровые» пациенты и виртуальная реальность

VR- и AR-системы в работе и компьютерные «двойники» пациентов в скором времени тоже могут стать привычной практикой фармпроизводителей и врачей. По данным опроса Industry Standard Research, проведенного в декабре 2019 года, 38% фармацевтических и контрактно-исследовательских организаций ожидали, что виртуальные испытания станут основным компонентом их портфолио. А после начала пандемии, по данным McKinseу, на это рассчитывали уже почти все опрошенные участники.

Программы дополненной и виртуальной реальности могут использоваться как при обучении специалистов, так и непосредственно в работе компаний. К примеру, система дополненной реальности может заменить сотрудника, которому поручено обучать новичков, тем самым это может снизить издержки компаний на оплату труда таких работников. Более того, VR- и AR-образовательные программы позволяют добиться большего погружения в процесс, чем традиционное обучение.

Виртуальная реальность может применяться и в практических аспектах деятельности компании. Например, фармацевтические предприятия могут организовывать сообщества пациентов и социальные группы в метавселенной, а также при помощи биобанков создавать виртуальных «двойников» пациентов. Такие цифровые копии реального человека могут применяться для проверки эффективности лекарства, выявления побочных эффектов и многого другого, при этом избавляя от необходимости собирать фокус-группу. А для проведения клинических исследований препаратов на животных могут создаваться цифровые двойники, к примеру, мышей или кроликов.

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале американской медицинской ассоциации, средние инвестиции, необходимые для вывода нового лекарства на рынок, составляют $1,4 млрд. Около 60% этих средств обычно затрачиваются на проведение клинических испытаний. Поэтому удешевление процесса КИ имеет первостепенное значение для фармкомпаний. Программы виртуальной реальности и цифровые двойники человека и животных могут в значительной мере снизить вложения предприятий в проведение клинических исследований.

Уже сейчас некоторые компании применяют технологии VR в своей работе. К примеру, компания «Номикс» использует цифровых двойников для создания копии реальных фармпроизводств. Такие производства предназначены преимущественно для обучения сотрудников. А в Сеченовском университете работают над созданием биобанка данных пациентов с онкологическими заболеваниями. Хранилище «живых» раковых клеток больных должно помочь врачам и исследователям в анализе причин возникновения заболевания, а в конечном итоге привести к созданию более эффективных лекарств для борьбы с ним.

«При помощи цифрового пациента мы можем спрогнозировать результаты лечения реального человека, – рассказал руководитель направления „Вычислительная биология” университета „Сириус”, заведующий лабораторией биоинформатики ФИЦ информационных и вычислительных технологий Федор Колпаков. – Так, в ходе наших исследований мы выяснили, какой препарат наиболее эффективен для определенной группы пациентов с повышенным давлением. Мы сверили полученные на цифровых пациентах данные с реальными пациентами и подтвердили работоспособность и точность нашей модели. Таким же образом мы можем смоделировать модель терапии эпилептических припадков».

В продолжении: блокчейн, 3D-печать и персонифицированные лекарства, big data и данные реального мира.

gxpnews