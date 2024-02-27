«Моторика» разработала прототип платформы по очувствлению протезов конечностей

Российская компания – разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») на Форуме будущих технологий представила прототипы платформы по очувствлению протезов конечностей и системы управления протезами на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Нейромодуляционная платформа NEMO Sensitive передает ощущения горячего или холодного, твердого или мягкого, а также размеры предметов. «Оживить» искусственную конечность – одна из ключевых задач современного протезирования, считают в компании. Это в том числе позволяет избежать фантомных болей после ампутации руки или ноги.

Платформа основана на результатах инвазивных исследований, которые компания проводит с 2021 года. Тогда «Моторика» совместно с медицинским центром Дальневосточного федерального университета и Центром нейробиологии и нейрореабилитации им. Владимира Зельмана провела операции по вживлению электродов в периферический нерв пациентов. В результате у испытуемых установилась обратная сенситивная связь протезов с их нервной системой.

В свою очередь, система управления протезом на основе искусственного интеллекта работает за счет оптомиографических датчиков. В отличие от электромиографических (сегодня стандарт индустрии в бионических протезах), они считывают движение подкожных структур на небольшой глубине, например движение сухожилий или связок.

«Такой тип управления можно использовать при определенных травмах с сохранением двигательной функции тканей, управляющих пальцами. Благодаря большему количеству сигналов, которые можем снять, управление протезом становится более интуитивным, и появляется возможность использовать разное количество жестов при естественном управлении», – сообщили GxP News в пресс-службе «Моторики».

Кроме того, в компании рассказали о совместном с ФМБА России проекте по созданию в стране Центра кибернетической медицины и нейропротезирования, который станет фундаментом развития отечественных нейротехнологий. «Один из вызовов в области нейротехнологий в России – отсутствие собственных разработок микроэлектроники и продуктов», – считает генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

gxpnews