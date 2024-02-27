Россельхознадзор: отечественные компании будут поставлять вакцины в Шри-Ланку

Российские производители ветеринарных лекарств намерены наладить поставки вакцин на рынок Шри-Ланки. Об этом, подводя итоги 37-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации для Азии и Тихого океана, которая прошла в городе Коломбо (Шри-Ланка), рассказала пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что ланкийская сторона выразила заинтересованность в апробации российских вакцин для сельскохозяйственных животных и птицы. Представители Россельхознадзора, в свою очередь, подтвердили готовность изучить потребности Шри-Ланки в иммунобиологических препаратах по получению запроса.

В процессе обсуждения вопроса интеграции электронных информационных систем сертификации зарубежные коллеги высказались о наличии системы для сертификации растительной продукции и выразили заинтересованность в предметных консультациях с Россельхознадзором.

Конференция организована продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, FAO). Основными вопросами повестки стали преобразование агропродовольственных систем с целью ликвидации голода в регионе, борьба с потерями и порчей пищевой продукции, содействие модернизации и цифровизации агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности.

Помимо вакцин, российская сторона отмечает возможность поставок в Шри-Ланку кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных и рыб, живой, охлажденной, мороженой рыбы, икры, беспозвоночных и продуктов их переработки, мяса и мясопродуктов, полученных при переработке свиней и птицы, непищевых продуктов животного производства.

gxpnews