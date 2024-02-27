Бывших топ-менеджеров компании Glatt заочно приговорили в Москве к 12 годам за мошенничество

Замоскворецкий суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывших топ-менеджеров немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH за попытку хищения 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится: “Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы экс-гендиректор Бебер Райнхард Харальд и член совета директоров компании Хайнцль Лутц Штеффен признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление)”.

Беберу суд окончательно определил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Хайнцль также признан виновным в покушении на мошенничество. Суд назначил ему 12 лет исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Срок основного наказания Хайнцлю и Беберу исчисляется с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае их экстрадиции либо с момента их задержания на территории РФ.

По информации РБК Фирма Glatt Ingenieurtechnik GmbH подписала договор с компанией «Росплазма» о строительстве в Кирове завода по производству препаратов крови — иммуноглобулина и альбумина. К работам приступили в 2006 году, на это выделили 6,9 млрд руб. из федерального бюджета, но позднее стоимость выросла до 11 млрд руб.