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Центр лекобеспечения объявил 17 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, ферментов, иммунодепрессантов, противовирусных препаратов и гормонов роста для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения также объявил девять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

МНН, лекформа и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД 40 000 ЕД 51,04 2 041 600 29.02.2024
2 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД 4 246 000 ЕД 48,48 205 846 080 29.02.2024
3 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД 169 500 ЕД 51,04 8 651 280 01.03.2024
4 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 3 653 500 МЕ 12,36 45 157 260 29.02.2024
5 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ 17 548 000 МЕ 12,37 217 068 760 29.02.2024
6 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 28 393 000 МЕ 12,37 351 221 410 13.03.2024
7 Циклоспоринкапсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг 10 400 капс. (шт.) 41,91 435 864 29.02.2024
8 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 15 688 000 МЕ 12,37 194 060 560 29.02.2024
9 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 4 621 500 МЕ 12,48 57 676 320 29.02.2024
10 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл 4 455,50 мл 263 842,70 1 175 551 149,85 13.03.2024
11 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл 3 291 мл 52 768,54 173 661 265,14 01.03.2024
12 Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД 708 800 ЕД 175,81 124 614 128 01.03.2024
13 Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД 13 200 ЕД 175,81 2 320 692 04.03.2024
14 Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 3 770 мл 18 607,08 70 148 691,60 01.03.2024
15 Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл 29 330 мл 7 950,22 233 179 952,60 01.03.2024
16 Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл 11 310 мг действующего вещества 220 2 488 200 04.03.2024
17 Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 0,25 мг/мл 6 мл 23 003,75 138 022,50 04.03.2024

gxpnews

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27 февраля, 2024 | Просмотров: 70