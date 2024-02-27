Центр лекобеспечения объявил 17 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, ферментов, иммунодепрессантов, противовирусных препаратов и гормонов роста для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения также объявил девять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН