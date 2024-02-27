Центр лекобеспечения объявил 17 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в аукционах на поставку коагулянтов, ферментов, иммунодепрессантов, противовирусных препаратов и гормонов роста для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет ФВ. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения также объявил девять аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД
|40 000 ЕД
|51,04
|2 041 600
|29.02.2024
|2
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
|4 246 000 ЕД
|48,48
|205 846 080
|29.02.2024
|3
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД
|169 500 ЕД
|51,04
|8 651 280
|01.03.2024
|4
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|3 653 500 МЕ
|12,36
|45 157 260
|29.02.2024
|5
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ
|17 548 000 МЕ
|12,37
|217 068 760
|29.02.2024
|6
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|28 393 000 МЕ
|12,37
|351 221 410
|13.03.2024
|7
|Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг
|10 400 капс. (шт.)
|41,91
|435 864
|29.02.2024
|8
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|15 688 000 МЕ
|12,37
|194 060 560
|29.02.2024
|9
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|4 621 500 МЕ
|12,48
|57 676 320
|29.02.2024
|10
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл
|4 455,50 мл
|263 842,70
|1 175 551 149,85
|13.03.2024
|11
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл
|3 291 мл
|52 768,54
|173 661 265,14
|01.03.2024
|12
|Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
|708 800 ЕД
|175,81
|124 614 128
|01.03.2024
|13
|Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
|13 200 ЕД
|175,81
|2 320 692
|04.03.2024
|14
|Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|3 770 мл
|18 607,08
|70 148 691,60
|01.03.2024
|15
|Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл
|29 330 мл
|7 950,22
|233 179 952,60
|01.03.2024
|16
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл
|11 310 мг действующего вещества
|220
|2 488 200
|04.03.2024
|17
|Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 0,25 мг/мл
|6 мл
|23 003,75
|138 022,50
|04.03.2024