«ХимРар» выводит на рынок инновационный препарат для лечения тревожных расстройств

16 февраля в Центре Высоких Технологий «ХимРар» состоялась производственная обзорная экскурсия для представителей средств массовой информации. Сотрудники предприятия познакомили участников экскурсии с высокотехнологичной инфраструктурой, где ведутся научные исследования и осуществляется полный цикл разработки и производства инновационных лекарственных средств.

Ученые рассказали об уникальных разработках ГК «ХимРар» в области вирусологии, онкологии, заболеваний центральной нервной системы, включая недавно зарегистрированный и выведенный на российский рынок инновационный лекарственный препарат для лечения генерализованного тревожного расстройства АВИАНДР®. Актуальность препарата особенно возрастает в наши дни — для терапии тревожных состояний и последствий.

Препарат был разработан ГК «ХимРар» с нуля, начиная с синтеза молекулы, включая – доклинические и клинические исследования, разработку активной фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы, а также последующее производство препарата на территории Российской Федерации.

По словам специалистов ЦВТ «ХимРар» в ходе проведенных клинических исследований лекарственного препарата была продемонстрирована его эффективность. Врачи-исследователи наблюдали антидепрессивное действие препарата и считают возможным рекомендовать АВИАНДР® для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Сейчас потребность в подобном лекарственном препарате крайне высока, учитывая нейтропроность вируса SARS-CoV-2, и развитие неврологических осложнений у многих пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме того, мы наблюдаем рост тревожных расстройств, связанных с текущей ситуацией в России и в мире. Важно отметить, что «Авиандр» не вызывает сонливости, и положительным образом влияет на продуктивность человека, не вызывает привыкания. Хочу выразить огромную благодарность большой семье ГК «ХимРар» за создание такого востребованного сейчас препарата, как в России, так и на международном рынке», — поделилась впечатлениями от презентации Елена Галибина, советник президента МОО «Московская ассоциация предпринимателей».

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