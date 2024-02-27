Минздрав увеличит на 83,5 рубля траты для получающих льготные лекарства россиян

Норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий могут увеличить на 83,5 руб. Соответствующий документ опубликовал Минздрав.

Минздрав с 1 февраля увеличит норматив финансовых затрат на одного человека, получающего социальную помощь в виде лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания. Как следует из проекта постановления правительства, норму поднимут с 1127,8 руб. до 1211,3 руб.

В пояснительной записке к документу указано, что благодаря этой мере субъекты России смогут дополнительно закупать лекарства в 2024 году. Получать препараты будут граждане, которые имеют на это право. Специализированными продуктами лечебного питания обеспечат детей-инвалидов.

Фото: Freepik

Коблова Дина

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