Фармпредприятия Уральского федерального округа в два раза увеличили экспорт лекарств

Фармацевтические предприятия Уральского федерального округа (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) в 2023 году вдвое увеличили экспорт лекарственных препаратов по сравнению с 2022-м. За предыдущий год компании поставили на зарубежные рынки 200 тысяч тонн продукции на $6 млн, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

«Это в два раза больше по весу и в три раза больше по стоимости, чем годом ранее», – уточняется в сообщении. Наибольшая доля фармпродукции – 166 тонн на $5 млн – отправилась в Узбекистан. Кроме того, в 2023 году уральские предприятия впервые отгрузили препараты в Монголию (порядка 1,5 тонны на $31 тысячу). Оставшаяся часть поставлена в Азербайджан и Грузию.

В сообщении пресс-службы приводятся слова начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, который подчеркнул, что в связи с изменением логистики на фоне экономической ситуации фармпромышленность Уральского федерального округа смогла организовать высокотехнологичное производство собственных субстанций. Он не уточнил, о каких именно субстанциях идет речь.

Напомним: весной 2023 года фармкомпания «Уралбиофарм» обратилась к властям с просьбой повысить цены на лекарства из перечня ЖНВЛП. Объяснялось это тем, что предприятие вынуждено отказываться от выпуска некоторых продуктов из-за большей, по сравнению с максимальными устанавливаемыми ценами, себестоимости части лекарств.

gxpnews