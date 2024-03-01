Moderna завершает строительство завода по производству мРНК-вакцин в Канаде

Американская Moderna объявила о завершении строительных работ на своем новом предприятии по производству мРНК-вакцин в городе Лаваль в провинции Квебек, Канада. Начать здесь производство планируется в 2025 году.

Создание объекта в Лавале является ключевым событием в партнерстве Moderna с правительством Канады, направленном на повышение внутренней готовности к пандемии. «Поскольку инфекционные заболевания продолжают представлять серьезную проблему для здоровья, наша платформа мРНК может сыграть ключевую роль в борьбе с текущими и будущими угрозами», – считает генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Проект частично профинансирован правительством Квебека, однако более детальной информации по этому поводу в открытом доступе нет. В 2021 году, когда Moderna анонсировала появление такого объекта в Канаде, стало известно, что страна заинтересована в «прямом доступе к возможностям быстрого реагирования на пандемии».

Уточнялось, что, помимо прививки от коронавирусной инфекции, Moderna может также использовать новое предприятие для предоставления канадцам портфеля вакцин против других респираторных заболеваний, таких как сезонный грипп и респираторно-синцитиальный вирус.

Объявление о завершении строительства завода появилось на фоне недавнего заявления Moderna о чистом убытке в $4,7 млрд за весь 2023 год. В 2022 году чистая прибыль компании составила $8,4 млрд.

Общий доход в 2023 году упал до $6,8 млрд, главным образом из-за снижения продаж вакцины компании против COVID-19 ($19,3 млрд в 2022-м). Чистые продажи продукции в прошедшем году сократились на 64%, до $6,7 млрд, из-за снижения уровня вакцинации.

gxpnews