Путин подписал закон о лицензировании услуг по дезинфекции с 1 сентября 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года компаниям будет необходимо получить лицензию для осуществления деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Дату начала лицензирования таких услуг сдвинули на полгода – изначально планировалось ввести эту норму с 1 марта 2024 года.

Следовательно, с 1 сентября 2024 года компании могут начать подавать заявления на получение лицензии, а с 1 марта 2025 года начнутся проверки на предмет наличия разрешения.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация вошли в перечень видов деятельности, на проведение которых нужно получать лицензию, в мае 2023 года. Инициатором поправок выступил Роспотребнадзор.

gxpnews