1 марта старейшему и крупнейшему фармацевтическому предприятию Дальнего Востока – заводу ОАО «Дальхимфарм», члену Национальной ассоциации «АПФ», исполняется 85 лет

В восточной части карты России расположено самое удаленное и единственное предприятие фармацевтической отрасли на Дальнем Востоке – ОАО «Дальхимфарм». Уникальное предприятие, основанное в 1939 году, в качестве стратегического объекта практически сразу развернуло производство различных форм продукции медицинского назначения – от перевязочных материалов и аптечек до сложных многокомпонентных препаратов широкого спектра действия. Предприятие было способно обеспечить весь Дальний Восток и Сибирь необходимыми жизненно важными лекарствами.

На сегодняшний день продуктовый портфель предприятия включает более 170 наименований лекарственных препаратов, в том числе около 90 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

ОАО «Дальхимфарм» имеет три основных производства: ампульное, галеновое и таблеточное, на которых производятся болеутоляющие, жаропонижающие, сердечно-сосудистые, желчегонные, анальгезирующие, антисептические, психотропные, антимикробные, стимулирующие центральную нервную систему препараты, а также препараты для лечения желудочно-кишечного тракта.

ОАО «Дальхимфарм» – это современный комплекс полного производственного цикла от субстанций до готовых лекарственных препаратов.

Предприятием создан участок по производству фармацевтических субстанций для собственных нужд и для реализации. Стоит отметить, что уникальным растительным сырьем для производства лекарственных настоек являются эндемики Дальнего Востока (к ним относятся корень элеутерококка, семена лимонника уссурийского, побеги леспедецы двуцветной, корень женьшеня, плоды боярышника, корень аралии маньчжурской).

Помимо производства лекарственных средств, предприятие осуществляет комплекс научно-исследовательских работ. Компания занимается фармацевтической разработкой и проводит самостоятельные исследования для улучшения свойств лекарств и регистрации оригинальных лекарственных препаратов, в том числе не имеющих аналогов в России.

В настоящее время компания осуществляет разработку электронной системы в части реализации готовой продукции для развития сектора агрегаторов онлайн-торговли фармацевтического рынка.

ОАО «Дальхимфарм» постоянно расширяет номенклатуру и увеличивает объем выпускаемых лекарственных препаратов, активно проводит работу по импортозамещению.

Поздравляем коллектив предприятия со славной годовщиной!

gxpnews