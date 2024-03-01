Zealand Pharma: сурводутид эффективен как в снижении веса, так и при заболеваниях печени

Датская Zealand Pharma поделилась промежуточными результатами испытаний сурводутида, который, как выяснилось раньше, приводит к «поразительной» потере веса у пациентов с ожирением. Теперь же компания изучает его потенциал в лечении заболеваний печени. Так, в ходе одного из исследований установлено, что препарат на основе сурводутида в 83% случаев снимает воспаление печени, связанное с накоплением жировых клеток (неалкогольная жировая болезнь печени).

Zealand Pharma разрабатывает препарат, который позиционируется как потенциальный конкурент на растущем рынке средств для борьбы с ожирением, совместно с немецкой Boehringer Ingelheim. На фоне последнего заявления акции компании выросли на 34%. Напомним: ранее FDA наделило разработку статусом Fast Track Designation с целью ускоренного одобрения.

В июле 2023 года компании-партнеры рассказали о возможностях сурводутида в борьбе с лишним весом. В ходе исследования с участием около 400 пациентов почти 40% испытуемых, принимавших дозу в 4,8 мг, потеряли 20% или более от своего исходного веса через 46 недель.

gxpnews