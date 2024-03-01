В новосибирском институте планируют запустить производство тест-систем и реагентов

На базе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН в Новосибирске летом 2024 года появится площадка для производства диагностических систем и реагентов для научных исследований. К августу планируется запустить на ней производство, рассказал ТАСС и. о. директора института Владимир Коваль.

Под производство будет выделен лабораторно-технологический корпус, располагающий циркуляцией чистой воды, фильтрованным воздухом и необходимым оборудованием. Здесь будет налажен выпуск разработанных в институте тест-систем для скрининга и диагностики онкологических и респираторных заболеваний, синтез разных типов нуклеиновых кислот, а также производство наборов для их выделения.

Стоимость сертификации площадки – примерно 3 млн рублей. «Мы зарегистрировали торговую марку „Сделано в ИХБФМ СО РАН” и хотим делать у себя [медизделия и реагенты]. Это драматически ускорит внедрение научных разработок в практику», – заявил Коваль.

Ранее он рассказывал об успешном завершении клинических испытаний препарата для экстренной терапии клещевого энцефалита. Лекарственное средство, созданное на базе гуманизированного антитела, оказалось эффективнее сыворотки иммуноглобулина, используемой в настоящее время.

«Мы создали гуманизированное антитело, являющееся ровно тем же антителом, которое связывается с вирусной частицей и ее блокирует. Но оно получается биотехнологически, оно чистое, охарактеризованное, гомогенное, всегда одинаковое, что важно. Клинические испытания завершены», – говорил Коваль.

gxpnews