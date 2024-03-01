Центр им. Гамалеи начнет исследования обновленного «Спутника» для детей 6-11 лет

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи анонсировал набор группы пациентов на испытания обновленной вакцины «Спутник» для детей от 6 до 11 лет. Разрешение на проведение исследования уже получено, рассказал ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Мы получили разрешение на эту работу от Российской академии наук, от экспертов. Так как это бюджетные деньги, то все траты по бюджетным деньгам идут через экспертизу РАН, несмотря на то что Минздрав уже давно на эту работу деньги выделил», – добавил он.

Также ученый заявил, что исследования обновленного «Спутника» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся на завершающем этапе. Документы для внесения изменений в регудостоверение могут быть поданы в Минздрав уже на «этой или следующей неделе».

В декабре 2023 года в гражданский оборот ввели модифицированный препарат «Спутник Лайт». В ходе клинических испытаний вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. В начале 2024 года началась отгрузка флаконов в регионы.

Ранее сообщалось, что в Центре им. Гамалеи в разработке вакцины против ВИЧ применяют мРНК-платформу. В настоящее время для лечения ВИЧ/СПИДа применяется только антиретровирусная терапия, в то время как мРНК-вакцина, как ожидается, способна «обучить» организм человека иммунному ответу на патоген.

gxpnews