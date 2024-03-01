В РФ могут создать биоцентр лабораторных животных для разработки ЛП и проведения испытаний

Директор Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) Алексей Кочетов считает необходимым создание национальных биоресурсных центров, с помощью которых можно создавать генетические линии лабораторных животных для разработки новых лекарств и проведения доклинических исследований. Такой шаг рационален ввиду курса на достижение технологического суверенитета России в фармакологии и медицине. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, при ИЦиГ СО РАН создана единственная за Уралом лаборатория доклинических исследований на базе уникальной научной установки SPF-виварий, где методами генной инженерии получают линии лабораторных мышей для испытания новых лекарств. Здесь ученые могут создавать генетические линии мышей на заказ. В частности, для тестирования лекарств против COVID-19 с помощью генной инженерии здесь создали линию мышей, зараженных коронавирусной инфекцией. Создание биоресурсного центра позволит расширить возможности для удовлетворения нужд научных лабораторий страны, уверен Кочетов.

«У нас есть проблемы, связанные с технологическим суверенитетом в этой части. Работать стало сложнее, потому что другие страны не поставляют нам линии животных и реактивы, которые необходимы для фармакологии, для поиска новых лекарственных препаратов. <…> Было бы хорошо создать такие национальные биоресурсные коллекции и по линиям лабораторных животных. Такие центры компетенций в РФ нужны по всем ключевым направлениям, без которых трудно обойтись», – сказал он.

gxpnews