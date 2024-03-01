BMS купила разработчика радиофарпрепаратов RayzeBio за $4,1 млрд

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) приобрела разработчика радиоактивных онкопрепаратов RayzeBio за $4,1 млрд ($62,5 за акцию). Это позволит компании расширить портфель противоопухолевых лекарств.

Теперь RayzeBio является дочерней компанией BMS. В результате приобретения BMS получила ряд радиофармацевтических терапевтических препаратов, включая RYZ101, который предназначен для борьбы с гастроэнтеропанкреатическими нейроэндокринными опухолями и мелкоклеточным раком легкого. В настоящее время проводится клиническое исследование III фазы для оценки RYZ101 у пациентов, которые ранее получали терапию соматостатином на основе лютеция-177.

Ранее в январе 2024 года BMS завершила сделку по приобретению Mirati Therapeutics за $4,8 млрд. Эта компания так же специализируется на разработке лекарств для лечения онкозаболеваний. В частности, в портфель BMS вошел препарат Krazati (адаграсиб), предназначенный для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с мутацией KRASG12C.

gxpnews