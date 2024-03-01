Капсула спутника Varda Space вернулась на Землю с ритонавиром BMS купила разработчика радиофарпрепаратов RayzeBio за $4,1 млрд » ФАС выявила навязывание рекламы в сервисе Apteka.ru УФАС выдало предупреждение компании «Катрен» из-за навязывания рекламы пользователям сервиса Apteka.ru. Нарушения должны устранить до 21 марта. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение АО НПК «Катрен» — администратору федерального сервиса по заказу лекарств Apteka.ru. Как сообщили в пресс-службе УФАС, сервис навязывает рекламу пользователям при регистрации. Чтобы заказать товар на сайте, нужно обязательно согласиться на получение рассылок. При этом закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласие, которое потребитель был вынужден дать, чтобы воспользоваться услугой. УФАС выдало компании предупреждение по признакам нарушения ст.14.8 Закона о защите конкуренции.

Фото: Ринат Васбеев Коблова Дина

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