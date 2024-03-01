Капсула спутника Varda Space вернулась на Землю с ритонавиром

Возвращаемая капсула спутника W-Series 1 от Varda Space успешно вернулась на Землю с результатами экспериментов по созданию ритонавира в микрогравитационных условиях. Образцы будут отправлены для анализа в фармкомпанию Improved Pharma.

Капсула спутника W-Series 1 приземлилась на испытательном полигоне в штате Юта, США. Аппарат американского стартапа Varda Space использовался для проведения экспериментов по производству в космосе кристаллов препарата ритонавир, который применяется для противодействия ВИЧ-инфекции, сообщается в пресс-релизе Rocket Lab.

Возвращаемая капсула диаметром 90 см и массой около 90 кг была частью спутниковой платформы Photon от компании Rocket Lab. Космическая платформа была запущена в июне прошлого года в рамках миссии SpaceX Transporter-8 по выводу микро- и наноспутников на солнечно-синхронную орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9, пишет SpaceNews.

Varda Space запустила свой первый аппарат в космос, не получив лицензию на возвращение в атмосферу Земли. Миссию планировалось завершить еще в июле 2023 года. Однако Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США отклонило заявку компании на выдачу разрешения из-за несоответствия нормативным требованиям. Капсула пребывала на орбите до февраля этого года, когда Varda получила одобрение от FAA.

Идея Varda Space заключается в использовании малых спутников для сокращения затрат на производство оптоволоконных кабелей, волоконно-оптических кабелей, фармацевтических субстанций или полупроводников. Их изготовление в условиях невесомости меньше издержек.

Кроме того, ряд научных исследований показывают, что белковые кристаллы, выращенные в космосе, могут образовывать более совершенные структуры, чем те, что производятся на Земле, где гравитация отрицательно влияет на процесс их формирования. Одним из примеров является исследование, проведенное MSD (в США и Канаде — Merck&Co) на борту Международной космической станции. Оно продемонстрировало, что в условиях микрогравитации формируется более стабильная версия активного ингредиента пембролизумаба, используемого в онкологическом препарате «Китруда».

Полученные из капсулы образцы будут направлены в фармацевтическую компанию Improved Pharma для анализа. Varda Space намерена запустить серию космических аппаратов для проведения экспериментов в космосе. По информации SpaceNews, в середине этого года компания собирается запустить еще один аппарат, подписав соглашение с австралийской Southern Launch о посадке капсулы на полигоне Кунибба.

Фото: rocketlabusa.com