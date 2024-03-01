В Приамурье фармацевту дали условный срок за сбыт сильнодействующих препаратов

В Приамурье фармацевт продавала наркозависимым лекарства с тропикамидом без рецепта и учета. Суд лишил ее свободы на 3,5 года условно.

Суд в городе Благовещенск в Амурской области признал фармацевта одной из городских аптек виновной в сбыте сильнодействующего вещества наркозависимым гражданам, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что с 2020 по 2021 год сотрудница аптеки неоднократно заказывала препарат, содержащий тропикамид, а затем незаконно продавала его наркозависимым без учета и рецепта. Кроме того, дома у обвиняемой при обыске нашли 96 кг этого лекарства.

Ее признали виновной в нарушении ч.3 ст.234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере). Обвиняемую лишили свободы на 3,5 года условно.

Фото: freepik