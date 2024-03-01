Эксперты спрогнозировали продолжение увеличения числа аптек

По итогам 2023 года в России работало 77,7 тыс. аптек. Если темпы ежегодного прироста сохранятся, уже через четыре года рынок достигнет отметки в 100 тыс., и даже это не предел. Пока причин для остановки увеличения количества точек нет. Об этом говорилось в ходе «круглого стола» конференции «ФВ» «Фармперезагрузка-2024». Эксперты рассуждали об антропоморфизме аптечных сетей и призывали не лечить здоровый организм.

С какими показателями отработали год

По результатам 2023 года среднемесячная выручка на одну аптеку по стране составила 2,059 млн руб., проинформировала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева. Однако этот показатель значительно различается в зависимости от региона и федерального округа. Так, между лидером (Северо-Западный ФО) и аутсайдером (Северо-Кавказский ФО) разница почти в два раза: 1,3 млн против 2,55 млн руб.

Наиболее заметное увеличение выручки по сравнению с прошлым годом произошло в аптеках Дальневосточного ФО: 9% (в абсолютных цифрах 2,4 млн руб.), следует из презентации AlphaRM. Средний чек там составил 737 руб., что немного выше, чем у «отстающего» Северо-Западного ФО — 733 руб. Единственный округ, который «просел» по приросту среднемесячной выручки, — Южный ФО. Снижение составило 3%. Но это весьма закономерно, ведь именно в этой территории наблюдалось самое заметное увеличение количества аптечных учреждений: 8% по сравнению с 2022 годом. В Южном ФО и самый высокий показатель обеспеченности аптечными учреждениями: 6,4 на 10 тыс. населения. Основной вклад в «повышение шаговой доступности» вносят Краснодарский край (прирост 7%, обеспеченность 7,3 на 10 тыс.) и Ростовская область (7%, 6,3 на 10 тыс.). Для сравнения: средний показатель обеспеченности по стране: 5,3 аптеки на 10 тыс. жителей, а самый низкий — в соседнем СКФО: 3,7 на 10 тыс., при этом численность аптек там сократилась за год на 2%.

Весьма неоднородны показатели среднего чека и среднемесячной выручки среди сетей из TOP20 (по количеству аптек). Например, у лидера рейтинга АС «Ригла» средний размер покупки всего 660 руб., что практически вдвое меньше лучшего результата в рамках рейтинга. Он принадлежит сети «Здоров.ру», занимающей лишь 13-е место в TOP20, и достигает 1535 руб. Впечатляет и среднемесячная выручка на одну точку у «Здоров.ру» — 18,08 млн руб., это тоже самый высокий показатель. У «Риглы» выручка аптеки в среднем равна 2,76 млн руб. в месяц.

По подсчетам AlphaRM, наименьший размер среднего чека показала аптечная сеть «Антей» (Вологда), завоевавшая 18-ю позицию в TOP20, — 551 руб. Наименьшая среднемесячная выручка на одну точку у «Апреля», который в 2023 году занял второе место по числу аптек, — 1,39 млн руб. Для сравнения: у «Монастырев.рф», которая замыкает «двадцатку», средний чек — 829 руб., а среднемесячная выручка на одну аптеку — 3,78 млн руб.

Когда перестанут открывать аптеки

Рынок дает возможность расти, для этого есть экономические предпосылки, сказал заместитель гендиректора по развитию и инфраструктуре «Риглы» Сергей Ковалев.

«Проблема в том, что не хватает фармацевтов, не осталось хороших мест под новые аптеки, — констатировал эксперт. — Но, как показывает статистика, консолидация рынка продолжается. Крупные сети наращивают количество точек, а средние и мелкие — сокращают. К тому же со сверхприбылью — значительно выше среднего — практически не осталось. То есть происходит качественная трансформация рынка».

Любой здоровый организм стремится воспроизводить себе подобных, тогда как больной — отмирает, заявил директор головного офиса компании «Гармония Здоровья» (29-я позиция в TOP50, за год сеть поднялась на одну строчку) Сергей Мещан. Он рассказал, что его аптеки в прошлом году увеличили продажи на 32%, из них 18% — за счет действующих филиалов, роста среднего товарооборота и только 14% — за счет новых точек.

«Средняя прибыль на одну аптеку по итогам года у нас в сети выросла на 50%. И вы мне говорите, чтобы я не открывался?» — поинтересовался у присутствующих Мещан.

Этот рост финансируется в первую очередь фармпроизводителями, в значительной части — иностранными, отметил исполнительный директор Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Дмитрий Даин. По его мнению, пока денег хватает, «количество аптек может продолжать увеличиваться и достичь и 100 тыс., и 120 тыс.».

Рынок сам все отрегулирует, парировал директор по развитию аптечной сети и франшизы «Аптеки Фарма» Акоп Варпетян. Любой здоровый организм в какой-то момент заболевает, продолжил эксперт. Вопрос лишь в том, в какой именно момент это произойдет и насколько сильно.

«С другой стороны, если ты не будешь расти, ты начнешь падать, — заметил Варпетян. — Чтобы помочь тем, кто ограничен в возможностях, но падать не хочет, мы создали наш проект франшизы».

Если организм заболел, его надо лечить, но не надо лечить здорового, продолжил развивать аналогию Мещан.

«За последние десять лет в нашей компании размер инвестиций, потраченных как на приобретение бизнеса, так и на органический рост, не превышает заработанную чистую прибыль по финансовому учету, — аргументировал Мещан. — Мы работаем в Сочи, это один из самых конкурентных аптечных рынков, в Тюмени, в Москве. И у нас везде прибыльная сеть. Кстати, в качестве пилота мы продаем в своих аптеках готовый кофе (навынос)».

Когда подумают о клиентах

«Слушаю коллег, и у меня складывается ощущение, что мы живем в параллельных вселенных, — сказала генеральный директор ГУП Архангельской области «Фармация» Екатерина Сташкевич. — Это ни в коем случае не в минус, просто у нас на первом месте совершенно разные вещи».

«Социальная функция?» — уточнил модератор «круглого стола» Владимир Малинников.

«Безусловно», — ответила Сташкевич. По ее словам, «Фармация» — самая большая сеть в регионе по количеству точек, не по обороту, продолжила эксперт. В нее входят аптеки, работающие в таких местах, в которых «никто никогда не додумается открыться»: на Соловецких островах, на острове Бревенник, в поселке лесозавода.

«Наша стратегия: не открывать множество точек, не менять локации, — объяснила Сташкевич. — У нас есть аптеки, которые работают с даты строительства дома. Да, их площадь достигает 500 м2, но я не закрою их никогда».

«Конек» архангельской «Фармации», по мнению ее руководителя, — классические провизоры и фармацевты.

«Давайте начистоту. Не везде в амбулаториях, в ФАП есть терапевты, — подчеркнула эксперт. — Медицинские специалисты не горят желанием ехать туда, где нет водопровода и интернета, где туалет прямого падения и зима — девять месяцев в году. Поэтому провизор или фармацевт в каждой моей аптеке — это и семейный терапевт, и педиатр, а иногда и ветеринар».

Фармспециалисты не стремятся заменить врача, но во многие места в регионе может добраться только санавиация, объяснила Сташкевич. Час полета вертолета области обходится в 200 тыс. руб. В экстренных случаях прибегают к этому варианту, но, когда болит голова, люди обращаются в аптеку.

«Поэтому люди идут «на людей» в первую очередь, — заверила эксперт. — Мы не продаем СТМ, БАД. Мы держим большой ассортимент лекарств. Наша стратегия не в том, чтобы открываться ради открытия. Мы работаем над тем, чтобы возвращать клиента, которого мы потеряли и который ушел от нас в коммерческую аптеку».

ГУП старается дать потребителю понять, что «государственное» не означает «сложное», «долгое», — просто «чуть-чуть другое», но, по крайней мере, это точно будет лекарственное средство, и тебе никто ничего не будет «втюхивать» и «впаривать», сказала Сташкевич. К тому же у ГУП есть поручение губернатора: цены не поднимать, «чтобы людям было комфортно».

«Конечно, без денег мы не сможем содержать убыточные аптеки, которых у меня 40% из 107 точек. Но коллеги говорят, что борются за деньги и за выручку. И я не услышала, чтобы кто-то боролся за покупателя, чтобы тот именно к нему пришел, чтобы полюбил именно его аптеку. Мы же в Архангельской области занимаемся как раз этим», — резюмировала эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik