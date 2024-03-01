Novo Nordisk с Neomorph займутся разработкой молекулярных клеев

Neomorph и Novo Nordisk объявили о совместной разработке молекулярных клеев. В рамках соглашения Novo Nordisk выплатит Neomorph 1,46 млрд долл.

Neomorph и Novo Nordisk подписали соглашение о сотрудничестве с целью разработки и коммерциализации молекулярных клеев, направленных на разрушение белка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на PR Newswire.

В соответствии с условиями соглашения Neomorph получит авансовые и поэтапные платежи, а также финансирование НИОКР. Предполагается, что общая потенциальная стоимость сделки по нескольким направлениям составит 1,46 млрд долл. Также биотехнологическая компания будет иметь право на многоуровневые роялти с продаж.

Neomorph будет руководить процессом выявления молекулярных клеев и проведения доклинических исследований. В то же время Novo Nordisk займется дальнейшими клиническими испытаниями и коммерциализацией обнаруженных соединений.

Под молекулярным клеем понимаются небольшие молекулы, которые могут связывать между собой два белка, обычно не взаимодействующих друг с другом. «Склеивающие» молекулы могут скреплять те или иные белки для последующего уничтожения одного из них, восстанавливая тем самым нормальные биологические процессы или регулируя их. Механизмы деградации белков с использованием молекулярного клея могут стать основой для разработки новых препаратов, в том числе противоопухолевых.

Примером такого молекулярного клея, используемого в медицине, является лекарственное средство thalidomide, которое ранее использовалось как снотворное средство, говорится в научной работе, размещенной в PubMed. Сегодня препарат применяют для лечения множественной миеломы, где его мишенью является белок цереблон. Ферментный комплекс, образованный thalidomide, запускает деградацию факторов транскрипции, что приводит к гибели раковых клеток.

Neomorph была основана в 2020 году при поддержке инвестиционной компании Deerfield Management Company. Их целью является совершение открытий в области создания молекулярных клеев и борьба с заболеваниями, не поддающимися медикаментозному лечению.

Фото: neomorph.com

Владимир Заболотских

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