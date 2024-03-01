Немецких бизнесменов заочно осудили по делу о хищении при строительстве завода «Росплазмы»

Суд в Москве заочно отправил в колонию на 12 лет гендиректора Glatt Ingenieurtechnik и члена Совета директоров компании по странам СНГ по делу о строительстве завода по производству препаратов крови в Кирове.

Замоскворецкий суд Москвы заочно вынес приговоры по делу о хищении 470 млн руб. и покушении на хищение 3,5 млрд руб. при строительстве в 2009 году в Кирове завода по производству препаратов крови по заказу медицинского научно-производственного центра «Росплазма», пишет «Коммерсантъ».

Гендиректора немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена Совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ). По первому пункту обвинения фигуранты получили по восемь лет лишения свободы, а по второму — по шесть. В итоге путем частичного сложения сроков они получили по 12 лет колонии и штраф по 1,5 млн руб. Срок наказания будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России (Бебер и Хайнцль — граждане Германии).