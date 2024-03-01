Эксперты РАФМ спрогнозировали дальнейшее развитие аптечного e-com

В 2024 году рецептурные лекарства будут занимать большую долю лекарственного рынка в e-com, чем безрецептурные, из-за регулярных онлайн-заказов пациентов с хроническими заболеваниями. Средняя доля Rx-сегмента составит 21% против OTC с 12%. Такой прогноз сделали аналитики IQVIA.

Практически треть (28%) россиян комбинируют покупки лекарств в обычной аптеке и в интернете. При этом доля тех, кто отдает предпочтение исключительно традиционной фармрознице, достигает 46,8%. Такие данные исследования HealthIndex за IV квартал 2023 года привел в своем выступлении сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман. Цифры были представлены в ходе закрытого онлайн-заседания РАФМ, передает корреспондент «ФВ».

Только в канале e-com покупают лекарства 7,6% опрошенных (выборка превысила 5 тыс. человек), следует из отчета Ipsos. При этом эксперты отмечают рост популярности сайтов аптечных сетей. В целом, средние затраты на покупку онлайн за IV квартал 2023 года составили 3785 руб., отметил Фельдман. Преимущественно (80,6%) респонденты покупали медикаменты сами для себя.