Препарат Boehringer может стать конкурентом современным средствам против ожирения

Zealand Pharma и Boehringer Ingelheim объявили об успешных результатах клинического испытаний препарата survodutide, показавшего значительное улучшение симптомов метаболической дисфункции, ассоциированной со стеатогепатитом. Действие препарата также изучается против ожирения в ходе последнего этапа исследований.

Датская и немецкая фармкомпании Zealand Pharma и Boehringer Ingelheim опубликовали результаты фазы II клинических испытаний препарата survodutide. Лекарственное средство показало эффективность против метаболической дисфункции, ассоциированной со стеатогепатитом (MASH), говорится в пресс-релизе Boehringer Ingelheim.

Среди 295 участников исследования у 83% пациентов, принимавших survodutide, было отмечено статистически значимое улучшение симптомов MASH без ухудшения фиброза печени через 48 недель по сравнению с группой плацебо. Препарат также смог достичь вторичные целевые показатели, подавив рубцевание печени.