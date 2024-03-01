«Круг добра» за год сэкономил 12,5 млрд рублей при закупках лекарств

Опыт ФАС помог фонду «Круг добра» сэкономить 12,5 млрд руб. на покупке 252 препаратов из Перечня ЖНВЛП. Стоимость лекарств удалось снизить на 40% от изначально предлагаемой цены и на 49% от цен при ранее проводимых закупках.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что опыт, накопленный ФАС в снижении цен на лекарства, помог госфонду «Круг добра» сэкономить в 2023 году 12,5 млрд руб. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По словам Шаскольского, ФАС постоянно ведет сравнительный анализ с ценами в референтных странах на препараты из Перечня ЖНВЛП. Если цены в России оказываются выше, то производителей уведомляют о необходимости их снизить. Так, в 2023 году удалось снизить цены на 252 препарата из перечня (всего их 815).

Покупку незарегистрированных препаратов фонд обсуждает с производителями и поставщиками, в переговорах участвует ФАС. В прошлом году благодаря этим переговорам цены на лекарства удалось снизить в целом на 40% от изначально предлагаемой цены и на 49% от цен при ранее проводимых закупках.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» с 2021 года финансируется за счет повышенного налога на доходы. С 2023 года фонд обеспечивает также детей из программы 14 ВЗН и в течение одного года подопечных фонда, которым исполнилось 18 лет.

Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил правительству создать аналог «Круга добра» для взрослых, представив «дорожную карту» по обеспечению доступности инновационной лекарственной терапии. Она должна решить проблему отсутствия преемственности в лечении, когда дети с редкими заболеваниями вырастают и оказываются без помощи в своем регионе.

«Фонд мог взять на себя дополнительные обязательства, важно быть уверенными в том, что средств хватит с учетом не только увеличения количества пациентов, но и в ситуации изменения курса рубля (это влияет на закупочные цены), и при условии выхода новых дорогостоящих лекарств на рынок», — рассказал РИА «Новости» председатель правления фонда Александр Ткаченко. Он уточнил, что для начала обеспечения фондом взрослых ожидается решение правительства России.

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