В Подмосковье за 1,3 млрд рублей создадут предприятие по обслуживанию МРТ

В индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск Московской области появится новое предприятие. Здесь по инициативе компании «Инфрапро», специализирующейся на производстве технических газов, а также сервисном обслуживании криогенного оборудования и аппаратов МРТ, уже в нынешнем году будет начато строительство объекта, который займется обслуживанием медицинской тяжелой техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как уточняется, объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1,3 млрд рублей. «Запуск в эксплуатацию первой очереди предприятия запланирован на третий квартал 2025 года. Весь проект будет реализован в течение четырех лет», – приводятся в публикации слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

Как рассказал заместитель генерального директора компании «Инфрапро» Игорь Дмитриев, для такого бизнеса достаточно тяжело найти подходящую площадку. «Проблемой также был дефицит производственных помещений с достаточными мощностями по электроэнергии. Арендованные нами помещения ограничивали нас как в объеме, так и в спектре оказываемых услуг. Мы благодарны Корпорации развития Московской области за быстрое рассмотрение нашего кейса и внимание к такой нишевой, но важной и технологичной области, как криогенное оборудование», – заявил он.

На новой производственной площадке в Московской области компания займется не только заправкой гелием томографов, но и техническим обслуживанием, а также ремонтом МРТ-аппаратов и криогенного оборудования. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем штат будет увеличен до 100 сотрудников.

«Реализация нового проекта компании „Инфрапро” на территории индустриального парка „Есипово” позволит в первую очередь обеспечить технологическую независимость от западных поставщиков как подмосковные, так и российские медицинские центры, которые предоставляют услуги томографии, а также снизить их издержки», – считает и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

gxpnews