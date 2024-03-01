Россия направит вакцины против бешенства и гриппа птиц в Бразилию

ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора будет отправлять вакцины против бешенства и гриппа птиц в Бразилию в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного 20 февраля с Государственным университетом Маринги (UEM), Федеральным университетом Параны (Universidade Federal do Parana) и компанией «Белчер Фармацевтика» (Бразилия). Об этом сообщает пресс-служба научного учреждения.

«В рамках нового соглашения о сотрудничестве планируется отправлять в Бразилию вакцины против бешенства и вакцины против гриппа птиц. Эти вакцины производятся ФГБУ „ВНИИЗЖ” в соответствии с высочайшими международными стандартами и имеют доказанную эффективность в профилактике и контроле соответствующих заболеваний», – говорится в сообщении. Помимо поставок вакцин, ВНИИЗЖ также планирует предоставлять техническую помощь Бразилии в области диагностики и профилактики заболеваний животных.

Напомним: ранее Бразилия сама выступила в качестве экспортера ветпрепаратов. Так, осенью 2023 года Россельхознадзор заявил, что продукция тех производителей, которые покидают российский рынок, может быть заменена ЛП из Бразилии, Чили и Аргентины. «Сегодня возникла необходимость в замещении европейских ветеринарных препаратов в связи с уходом их производителей с российского рынка. С прошлого года активно прорабатываются вопросы поставок вакцин и других лексредств из Бразилии, Чили и Аргентины», – сообщили в октябре 2023 года в Россельхознадзоре.

gxpnews