ФАС вдвое снизила цену на дженерик запатентованного препарата «Завицефта»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первый дженерик антибактериального препарата «Завицефта» (цефтазидим-авибактам, владелец регудостоверения – Pfizer) – «Авцефт» от индийской «Джодас Экспоим». Стоимость аналога снижена на 49% по сравнению с референтным препаратом.

Упаковка «Авцефта» из 10 флаконов порошка для приготовления раствора для инфузий в дозировке 2000 мг + 500 мг составила 37,4 тысячи рублей. При этом цена на аналогичную дозировку «Завицефты» зарегистрирована в размере 72,9 тысячи рублей.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат», – отмечается в сообщении пресс-службы ФАС. Дата истечения срока действия исключительного права на «Завицефту» – 16 июня 2034 года.

Как ранее заявили в Минздраве РФ, подготовка к регистрации и регистрация дженерика не нарушает патент на оригинал. Об этом ведомство сообщило осенью 2023 года, комментируя иск AstraZeneca о признании незаконным решения о регистрации аналога онкопрепарата с МНН осимертиниб.

«В соответствии с позицией Высшего арбитражного суда Российской Федерации действия с целью подготовки к регистрации и регистрация воспроизведенного лекарственного препарата не являются нарушением патента», – заявили тогда в пресс-службе министерства.

К слову, компания «Аксельфарм» намерена добиться получения принудительной лицензии на дженерик осимертиниба. Компания подала иск к Роспатенту и AstraZeneca, требуя лицензию.

gxpnews