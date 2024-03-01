Путин анонсировал запуск новых нацпроектов о кадрах и продолжительности жизни

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В том числе он сообщил о запуске новых национальных проектов. Несколько из них актуальны для фармацевтической отрасли – это нацпроекты «Кадры» и «Продолжительная и активная жизнь».

Говоря о кадровом дефиците в России, глава государства отметил, что в стране «растет большое молодое поколение», что стало, как он считает, результатом демографических мер предыдущих лет. «Нам важно, чтобы ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века», – подчеркнул Путин. На достижение этих целей и будет направлен нацпроект «Кадры».

По словам президента, необходимо «укрепить связку всех уровней образования – от школы до вуза». Эти учреждения должны работать в единой логике. При этом «важно участие будущих работодателей», добавил Владимир Путин, отметив, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.

Еще один новый нацпроект – «Продолжительная и активная жизнь» – направлен на увеличение продолжительности жизни населения. Сегодня этот показатель составляет 73 года, а к 2030 году он должен подняться до 78 лет. «В дальнейшем мы должны выйти на уровень 80 плюс», – сказал Путин.

В ближайшие шесть лет в рамках этого нацпроекта на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более 1 трлн рублей. К 2030 году услугами долговременного ухода, заявил президент, должны быть обеспечены все нуждающиеся.

gxpnews