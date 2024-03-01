В США начались испытания препарата, продлевающего жизнь собакам

Американская компания Loyal приступила к испытаниям препарата LOY-003, предназначенного для замедления процессов старения у собак крупных пород. Это инъекция, которая, как ожидается, должна воздействовать на обменные процессы в организме животного. В начале 2024 года первый «пациент» – 11-летняя собака породы уиппет – получила дозу лекарства.

Действие LOY-001 основано на контроле уровня фактора роста 1 (IGF-1), который катализирует деление клеток в организме, тем самым сокращая продолжительность жизни собак крупных пород. Как полагают в компании, отбор наиболее крупных представителей породы в ходе разведения приводит к повышению уровня IGF-1.

В феврале в компании Loyal рассказали, что исследование продлится в течение четырех лет, оно проводится в партнерстве с более чем 50 ветеринарными центрами. В нем примут участие свыше тысячи собак разных возрастов (от 10 лет), пород и весовых категорий. В настоящее время продолжается набор участников исследования.

Результаты компания направит в FDA, и, если регулятор сочтет их убедительными, уже в 2025 году ветеринары смогут назначать препарат питомцам своих клиентов. Отмечается, что LOY-002 может продлить жизнь животного минимум на один год.

При этом, как пишет портал phys.org, ряд ученых и экспертов отнеслись к разработке с долей скептицизма. Так, декан Колледжа медицинских наук Буве при Северо-Восточном университете в Бостоне Кармен Скеппа считает, что на продолжительность жизни конкретной собаки влияет очень много факторов, включая рацион, физическую активность и генетические особенности. Предусмотреть все это невозможно, уверена Скеппа: «Все не настолько просто, чтобы простой таблетки оказалось достаточно».

gxpnews