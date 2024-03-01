«Герофарм» разработал препарат против идиопатической тромбоцитопенической пурпуры

Российским пациентам в ближайшее время станет доступен отечественный препарат для лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (болезнь Верльгофа). Соответствующая разработка «Герофарма» ожидает получения регистрационного удостоверения Минздрава, рассказал директор научно-исследовательского центра российской компании Роман Драй. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это будет первый препарат российского производства, предназначенный для борьбы с данным заболеванием. «Это орфанное заболевание. На рынке был только иностранный препарат для его лечения», – подчеркнул Драй. Также он заметил, что фармкомпания разрабатывает инновационный инсулин длительного действия, аналога которому нет в мире. В этом году начнется клиническое исследование препарата.

Болезнь Верльгофа – хроническое жизнеугрожающее аутоиммунное заболевание, которое характеризуется периодическим или постоянным уменьшением количества тромбоцитов в крови человека, низким уровнем ее свертываемости и повышенным риском кровотечений. Встречается в 1-13 случаях на 100 тысяч взрослого населения. В группе риска – женщины в возрасте 15-20 и 40-50 лет и дети до 10 лет.

В конце 2023 года в США одобрили японский препарат против этого заболевания – Adzynma от Takeda. В ходе испытаний в группе пациентов, получавших профилактическое лечение препаратом Adzynma, не зафиксировано острых эпизодов заболевания, в то время как у одного пациента, получавшего плазменную терапию, это случилось.

gxpnews