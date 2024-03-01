RNC Pharma: объем российского рынка инсулинов составил 35,5 млрд в 2023 году

В 2023 году в России было продано 17,2 млн упаковок с инсулином – это на 7,5% больше, чем в 2022-м. Объем рынка составил 35,5 млрд рублей (в ценах дистрибьюторов, включая НДС), что на 17% превышает показатель предыдущего года. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Большую часть российского рынка инсулинов – 89% — занимают Sanofi, Novo Nordisk и «Герофарм». Доля российских компаний составляет 24,6% в денежном выражении и 38,8% в натуральном. По словам Беспалова, большая часть инсулиновых препаратов локализована в России и, если учитывать их, то доля будет порядка 95% в деньгах и 88% в упаковках.

К слову, недавно «Герофарм» стала первой в России фармкомпанией, получившей сертификацию «Халяль» на свою линейку инсулинов. А в марте 2024 года компания начнет клинические испытания инсулина сверхдлительного действия с недельным профилем. «Таких продуктов в России еще не зарегистрировано», – говорил ранее генеральный директор компании Петр Родионов.

gxpnews