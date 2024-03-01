Импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем было известно государству

Импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем ожидало государство, а производителей — на 41% больше. При оценке участников рынка по свидетельствам о госрегистрации не удается учесть параллельный импорт. Ситуация должна измениться с 1 марта, когда к системе маркировки подключат розничное звено.

С 1 марта участники рынка обязаны будут передавать данные о выводе из оборота биологически активных добавок. Обязательная маркировка ряда БАД началась 1 октября 2023 года. За это время выяснилось, что импортеров биодобавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей — на 41% больше, сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор «Честного знака»).

Регистрацию в системе маркировки прошли более 14,7 тыс. участников оборота БАД, из которых 1128 производителей и 1041 импортеров. Раньше их число оценивали путем сопоставления данных о выданных свидетельствах о госрегистрации, хранящихся в едином реестре ЕЭК. В части импорта таких свидетельств около 200, а регистрацию в системе маркировки прошло уже в пять раз больше лиц с ролью «импортер».