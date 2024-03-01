ФАС зарегистрировала цену на комбинированный отечественный антибиотик

Зарегистрированная цена первого отечественного дженерика «Авцефт» ниже на 49% по сравнению с референтным «Завицефта» от Pfizer. Его должны предоставлять бесплатно в медучреждениях.

Цены на первый дженерик российского производства «Авцефт» для лечения инфекционных заболеваний будет ниже на 49% относительно референтного препарата «Завицефта» (авибактам + цефтазидим), произведенного компанией Pfizer, об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Цена за упаковку «Авцефта» из десяти флаконов порошка для приготовления раствора для инфузий в дозировке 2000 мг + 500 мг составила 37 371 руб. Стоимость аналогичной дозировки референтного препарата «Завицефта» зарегистрировали в размере 72 949 руб.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат», — заявили в службе.

«Авцефт» должны предоставлять в медицинских учреждениях на безвозмездной основе по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Комбинированный антибиотик от Pfizer «Завицефта» находится под патентной защитой до 2034 года.

Фото: azerbaijan_stockers/Freepik

Коблова Дина

pharmvestnik