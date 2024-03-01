Путин объявил об отказе от временного моратория на проверку бизнеса с 2025 года

Путин заявил, что в России могут отказаться от временного моратория на проверки бизнеса, а для предпринимателей, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. Кроме того, в ходе послания к Федеральному Собранию он объявил о новых национальных проектах и мерах поддержки промышленности.

Президент Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному Собранию. Он рассказал о новых нацпроектах, амнистии для предпринимателей и об отказе от мораториев на проверки бизнеса.

Президент заявил, что для предпринимателей, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. По его словам, компании должны отказаться от «притворного» дробления бизнеса и перейти к работе вбелую. При этом штрафов и пересчета налогов быть не должно.

«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — сказал Путин. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов, добавил президент. Он также призвал компании работать в российской юрисдикции, и не выводить средства за рубеж.