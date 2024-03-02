Российский «Промомед» получил РУ на дженерик «Кабозантиниб-Промомед»

Минздрав выдал разрешение для препарата «Кабозантиниб-Промомед» (МНН кабозантиниб) производства российской компании «Промомед». ЛП предназначен для борьбы с почечно-клеточным раком (ПКР) и дифференцированным раком щитовидной железы. С 2019 года в РФ также зарегистрирован оригинальный препарат «Кабометикс» от Ipsen, который находится под патентной защитой до 2034 года. Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Кабозантиниб – ингибитор различных рецепторных тирозинкиназ, участвующих в процессе роста опухоли, ангиогенеза, ремоделирования костной ткани, формирования лекарственной устойчивости и образования метастазов. Ингибирующая активность кабозантиниба оценивалась против целого ряда киназ, и кабозантиниб идентифицировали как ингибитор МЕТ (рецептор фактора роста гепатоцитов) и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов). Кроме того, кабозантиниб ингибирует другие тирозинкиназы, включая рецептор GAS6 (AXL), RET, ROS1, TYRO3, MER, рецептор фактора роста стволовых клеток (KIT), TRKB, Fms-подобную тирозинкиназу-3 (FLT3) и TIE-2.

В доклинических исследованиях кабозантиниб показал дозозависимое снижение роста опухоли, регрессию опухоли и/или подавление метастазирования на значительном количестве различных опухолевых моделей.

Препарат будет доступен в виде таблеток трех дозировок: 20, 40 и 60 мг. Производителем указано АО «Биохимик». МНН было также включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2020 году.

Ранее Правительство РФ выдало двум российским компаниям – «Герофарм» и «Промомед» – принудительную лицензию на семаглутид (препараты от ожирения и диабета Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk), патент на который действует до 2035 года. Разрешительные документы выданы на один год.

gxpnews