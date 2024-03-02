Инвесторы потянулись к психоделикам

Биотехнологические стартапы по разработке психоделических препаратов для лечения психических расстройств начали активно привлекать сотни миллионов долларов. Инвесторов привлекает то, что регуляторы, похоже, готовы одобрять такие препараты.

Только в январе пять компаний, специализирующихся на психотропных веществах (МДМА, галлюциногенные грибы и пр.), получили инвестиции как минимум на $163 млн. При этом январь стал вторым месяцем в истории по объему привлеченных средств для сектора после марта 2021 года.

Инвесторов привлекают в сектор «перспективные научные исследования» и «позитивные сигналы» со стороны регуляторов разных стран, готовых уже в этом году одобрить применение таких препаратов, пишет Financial Times.

Три источника газеты рассказали, что переговоры по финансированию разработок в психоделической терапии недавно провели сингапурский государственный инвестфонд Temasek Holdings и один из крупнейших суверенных инвестфондов ОАЭ Mubadala. Оба и раньше инвестировали в биотехнологии, но они зависят от правительств своих стран, где юридически предусмотрено серьезное наказание за хранение наркотиков, напоминает FT. Например, за последние два года в Сингапуре не менее 15 человек были приговорены к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

В Temasek отказались от комментариев, а в Mubadala заявили, что «постоянно оценивают любые клинические и терапевтические возможности».

Когда-то считавшиеся пережитком контркультуры 1960-х годов, психоделические наркотики за последние два десятилетия пережили ренессанс как в обществе, так и в медицинских исследованиях. Так, они уже давно стали частью корпоративной культуры в Кремниевой долине.

Большинство ранних исследований влияния психоделиков на психическое здоровье было делом энтузиастов. Первые инвесторы появились только в последние годы, и то это были одиночки, такие как предприниматель Питер Тиль, инвестировавший в 2020 году в проект ATAI Life Sciences $12 млн, немецкий финансист Кристиан Ангермайер, являющийся сооснователем той же компании, криптоинвестор Майк Новограц, инвестировавший в британскую биотехнологическую фирму Compass Pathways.

«Польза психоделиков уже стала общепризнанным фактом, ‒ говорит Ангермайер, начавший инвестировать в психоделики после того, как сам убедился в их эффективности около 10 лет назад, хотя до того избегал наркотиков и алкоголя. ‒ Спрос высок, а имеющиеся методы лечения очень плохи».

Интерес инвесторов к разработчикам психоделиков наблюдается на фоне восстановления биотехнологического сектора. Индекс Nasdaq для акций биотехнологических компаний малой капитализации за последние три месяца вырос более чем на 40%.

Тем не менее во многих странах психоделики остаются в «серой зоне» закона из-за опасений по поводу роста их незаконного использования, если они будут одобрены для клинического применения.

Ожидается, что к лету 2024 года лондонская Compass Pathways, торгующаяся на Nasdaq и поддерживаемая ATAI Life Sciences (основана Ангермайером), опубликует данные третьей фазы исследования, в которой приняли участие 800 человек, принимавших псилоцибин для лечения резистентной к другому лечению депрессии.

Это будут первые результаты исследования, проведенного на основе прошлогодних рекомендаций Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по исследованию психоделиков. Сам факт разработки этих рекомендаций вселил в инвесторов надежду на то, что вскоре последует официальное одобрение препаратов.

«Стигма в инвестиционных кругах начала рассеиваться», ‒ цитирует FT Кабира Ната, исполнительного директора Compass, который считает, что само решение FDA выпустить такие рекомендации «значительно упростило» привлечение инвесторов.

Lykos Therapeutics, подразделение некоммерческой многопрофильной ассоциации психоделических исследований, ожидает в третьем квартале 2024 года решения FDA по разработанной ими терапии посттравматического стрессового расстройства с использованием МДМА. Если такое решение будет принято, то впервые контролируемое вещество из списка, определенного актом о контролируемых веществах, будет переквалифицировано как средство лечения.

По словам трех источников FT, уже в прошлом месяце состоялся раунд финансирования на сумму более $100 млн от группы из 10 инвесторов, включая благотворительный фонд, которым управляют миллиардер Стивен Коэн и его жена Александра.

«Многие биотехнологические инвесторы и крупные фармацевтические компании выжидают. Они хотят увидеть, как будет выглядеть коммерческое внедрение», ‒ говорит Тим Шлидт, соучредитель Palo Santo, чикагского венчурного фонда, который инвестирует исключительно в здравоохранение, связанное с психоделиками. «Будет много изменений в зависимости от того, добьется ли [Lykos] одобрения», ‒ говорит он.

Spravato, назальный спрей на основе молекулы психоделического препарата кетамина, используемого для лечения депрессии, уже считается самым быстрорастущим продуктом Johnson & Johnson. Аналитики прогнозируют, что в этом году объем его продаж превысит $1 млрд и он станет так называемым блокбастером.

gxpnews