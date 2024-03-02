FDA усилит проверки предприятий по производству лекарств в Индии

Регулятор лекарственных средств США намерен увеличить количество проверок на индийских предприятиях по производству лекарств в 2024 году на фоне растущей обеспокоенности по поводу качества лекарств, сообщил агентству Reuters топ-менеджер Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Это происходит на фоне того, как фармацевтическая промышленность Индии с оборотом в $42 млрд плотно работает над расширением своего глобального присутствия, и правительство страны подталкивает производителей лекарств к внедрению передовой производственной практики, соответствующей мировым стандартам.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить количество проверок», – заявила во вторник страновой директор FDA (Индия) Сара МакМаллен. Она добавила, что индийской фармацевтической промышленности необходимо больше инвестировать в автоматизацию для лучшего соблюдения требований.