AstraZeneca намерена проводить КИ в Казахстане

Директор AstraZeneca в Казахстане Мария Шипулева сообщила на Евразийском фармацевтическом форуме, что производитель будет проводить клинические исследования в республике, об этом пишет «Forbes Казахстан».

Мария Шипулева заявила: «В 2024 году мы планируем запустить первое клиническое исследование на базе нескольких медицинских учреждений республики. Речь идет об исследовании третьей фазы. Для казахстанских научных сотрудников это станет важным опытом, который даст серьезный толчок развитию научных исследований в стране».

«Известно, что ранее подобные исследования проводились редко. Инициатива становится новым шагом на пути локализации фармпроизводства в стране и призвана внести вклад в развитие клинических исследований, а также предоставить уникальную возможность повышения экспертизы локальных кадров», – сообщили в компании.

Ранее AstraZeneca сообщила GxP News, что видит вероятность снижения доступности лекарств для российских пациентов в связи с преждевременной регистрацией цен на аналоги защищенных патентами препаратов.

gxpnews