В рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом» закуплены МИ для 50 тысяч детей

Средства для непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» закупили для порядка 50 тысяч детей с сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова, пишет ТАСС.

«С конца 2023 года был разработан паспорт федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом”, которым предусмотрено обеспечение всех детей с сахарным диабетом первого типа средствами для непрерывного мониторинга глюкозы. И порядка 50 тысяч таких детей – для них уже закуплены соответствующие медицинские изделия, предусмотрены средства», – сказала Котова на пленарном заседании Конгресса педиатров России.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил кабмину с 2023 года запустить «масштабную программу для борьбы с диабетом». По его словам, в РФ сейчас свыше 5 млн человек с таким официальным диагнозом, но по факту их может быть гораздо больше.

Ранее Михаил Мурашко сообщил Владимиру Путину, что порядка 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России, половина из них отечественного производства.

gxpnews