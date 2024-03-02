ФАС: согласование цен на дженерик «Фирелбин» снизит цены на ЛП с МНН винорелбин

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Фирелбин». Стоимость снижена относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат «Навельбин» на 14%. Оригинальный препарат принадлежит французской фармацевтической компании Pierre Fabre.

Стоимость упаковки из одной капсулы в дозировке 20 мг «Фирелбина» составила 2436 рублей, а за такую же упаковку «Навельбина» – 2817 рублей. В 2022 году Минздрав отменил госрегистрацию оригинального препарата, которая была получена Pierre Fabre в 2011-м.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – сообщает пресс-служба.

Ранее ФАС вдвое снизила цену на дженерик запатентованного препарата «Завицефта».

gxpnews