«Биннофарм Групп» расширяет линейку противоэпилептических препаратов

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» запускает производство препарата «Габапентин». Первые партии в форме таблеток в дозировке 300 мг появятся в аптеках уже в марте. ЛП будет производиться на фармацевтическом предприятии «Алиум». Препарат показан к применению взрослым и детям от 12 лет для лечения эпилепсии и болей, вызванных нарушением работы нервных клеток.

В портфеле «Биннофарм Групп» уже представлено несколько противоэпилептических препаратов: «Леветирацетам», «Топирамат», «Карбамазепин» и «Окскарбазепин». Среднегодовой рост рынка противоэпилептических ЛП – 42%, а объем в стоимостном выражении в настоящий момент составляет 4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в 2023-м «Биннофарм Групп» получила 11 сертификатов о соответствии производства требованиям правил надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP) Евразийского экономического союза.

gxpnews