RNC Pharma сообщила о росте производства лекарств по итогам января

RNC Pharma представила информацию об активности производства лекарств в России по итогам января 2024 года. Рост производства к январю 2023 года отмечен как в деньгах (+11,9%), так и в количестве (+9,4%).

По итогам января общий объем производства готовых лекарственных препаратов составил 55,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), рублевая динамика относительно января 2023 года зафиксирована на уровне 11,9%. Натуральный объем выпущенной за период продукции составил 297,6 млн упак., что на 9,4% больше, чем в периоде сравнения. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Положительной динамикой характеризовались объемы отгрузок и в минимальных единицах дозирования (МЕД), здесь относительно января 2023 года объем поставок увеличился на 14%, что заметно опережает темпы роста в упаковках. Всего в первом месяце 2024 года локализованные в России фармпредприятия поставили 5,91 млрд МЕД готовых лекарственных препаратов.

В январе отгрузку готовых лекарственных препаратов осуществляли 293 корпорации, что на 11 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Помимо российских компаний в разных форматах локализовано производство также 39 иностранных производителей из 19 стран. Общий ассортимент относительно января прошлого года вырос на 43 наименования по МНН (до 858 шт.). Число торговых марок увеличилось на 122 шт. (до 1270 шт.). Перечень SKU расширился на 327 позиций (до 3072 шт.).

Развитие продуктовой составляющей проходило в основном за счет рецептурного ассортимента. Здесь общее число SKU выросло на 204 шт., при этом перечень товарных позиций в группе безрецептурных препаратов увеличился на 122 шт. Различалась и натуральная динамика отгрузок по товарным группам. Относительно января 2023 года объем выпуска по Rx-категории вырос на 12,3%, динамика по ОТС тоже находилась в зоне положительных значений (+6,9%).

Отгрузки Rx-препаратов осуществляла 241 компания, это на 13 больше, чем годом ранее. При этом 37 компаний, которые проявляли активность в январе прошлого года, в анализируемом периоде отгрузок не вели. Из них максимальные объемы ранее приходились на «Джодас Экспоим», который вплоть до марта 2023 года отгружал на рынок два наименования: ампициллин+сульбактам и албендазол.

Второй по объему выпавший поставщик в отношении рецептурного ассортимента — «Тева». В январе 2023 года компания отгружала на рынок амлодипин и метформин. Оба производились на предприятии «Р-Фарм Новоселки» вплоть до сентября прошлого года. Это бывшее предприятие израильской компании, которое вошло в структуру «Р-Фарм» в начале 2021 года.

Из числа рекордсменов с точки зрения динамики отгрузок по итогам января 2024 года аналитики отмечают входящую в группу «Протек» компанию «Рафарма» (рост в 8,3 раза в упаковках) и «Медисорб» (в 3,5 раза). В первом случае речь идет о 12 торговых марках, максимальный вклад в динамику обеспечили препараты цефтриаксон и анвифен. У «Медисорба» фиксировались отгрузки шести наименований, рост обеспечили в основном препараты метронидазол и аторвастатин.

ОТС-продукцию отгружали 132 компании – на 8 больше, чем в январе 2023 года. Не было зафиксировано отгрузок по 17 компаниям, из которых максимальный объем годом ранее приходился на «Гиппократ». Прошлый год для производителя выдался очень непростым, и фактически выпуск продукции остановился еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 года в компании сменился собственник, так что предприятие сейчас переживает период трансформации.

Из числа рекордсменов с точки зрения динамики в январе 2024 года аналитики выделяют «Фармхолдинг Брайт Вэй Групп» (рост в 2,6 раза в упаковках), а также «Зеленую дубраву» и «Вертекс» — обе они показали рост отгрузок в 2,1 раза. В первом случае основной вклад в динамику внесли лоперамид и ибупрофен. «Зеленая дубрава» активно наращивала отгрузки геля троксерутин. У «Вертекса» обширный портфель, но основной вклад в динамику обеспечили лоратадин и флуконазол.

Объем производства готовых лекарственных препаратов в России (включая выпуск иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 г. – январь 2024 г. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении

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