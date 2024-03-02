Глава британского регулятора покинет свой пост

Пост главы британского регулятора покинет Джун Рейн, через пять лет после вступления в должность. Министерство здравоохранения Великобритании примет решение об избрании нового руководителя органа в ближайшее время.

Джун Рейн уйдет с поста главы Агентства по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA). Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.

Рейн возглавляла регуляторный орган на протяжении пяти лет, вступив в эту должность в августе 2019 года, всего за четыре месяца до того, как Великобритания вышла из Европейского союза. Кроме того, на руководство Рейн пришлась пандемия COVID-19.

Министерство здравоохранения Великобритании вскоре выберет нового директора MHRA, сообщается в заявлении регулятора.

«Для меня было огромной честью руководить MHRA в период беспрецедентных для Великобритании изменений в области регулирования изделий медицинского назначения. Особую гордость я испытываю за создание Агентством в последние пять лет новой системы надзора, укрепление отношений с международными и национальными партнерами, а также принятие регулирующих мер, которые позволили внедрять передовые инновации: от одобрения генной терапии против серповидноклеточной анемии и первой в мире вакцины от COVID-19 до приближения к полному искоренению полиомиелита, от установки программного обеспечения для медицинских изделий до появления возможности диагностировать заболевания с помощью искусственного интеллекта», – подчеркнула Рейн.

Рейн начала свою карьеру в Отделе по контролю за лекарственными средствами Великобритании, органе, предшествовавшем MHRA, в 1985 году. Также она занимала пост председателя Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) с 2012 по 2018 год. Кроме того, на нее была возложена роль сопредседателя Консультативного комитета по безопасности лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: gov.uk

Владимир Заболотских

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