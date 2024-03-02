Кабмин продлил «Нацимбио» статус единственного поставщика для Нацкалендаря прививок

Холдинг «Нацимбио» Ростеха вновь будет единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, закупаемых Центром лекобеспечения. Правительство продлило этот статус до конца 2025 года.
Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») в 2024 и 2025 годах будет единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов, которые проводит Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Это закреплено в Распоряжении Правительства РФ № 445-р от 28.02.2024.
ФЦПиЛО закупает иммунобиологические препараты для нужд Национального календаря профилактических прививок. «Нацимбио» поставляет анатоксины и вакцины, производство которых на всех стадиях технологического процесса осуществляется в России. В перечне, о котором идет речь, находятся 17 препаратов:
— анатоксины дифтерийно-столбнячные (с уменьшенным содержанием антигенов);
— анатоксины дифтерийные (с уменьшенным содержанием антигенов);
— анатоксины столбнячные;
— вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка;
— вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка;
— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для взрослого населения);
— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения);
— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для детей до года);
— вакцины для профилактики туберкулеза;
— вакцины для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации);
— вакцины для профилактики кори;
— вакцины для профилактики паротита;
— вакцины для профилактики кори и паротита;
— вакцины для профилактики краснухи;
— вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита;
— вакцины для профилактики гриппа (инактивированные, для взрослого населения);
— вакцины для профилактики гриппа (инактивированные, для детского населения).
«Нацимбио» может привлекать к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения самой компанией не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.
В марте 2022 года правительство выпустило аналогичное распоряжение, по которому компания «Нацимбио» была определена как единственный поставщик на 2022—2023 годы.
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