В США начнут продавать препарат для прерывания беременности без рецепта

В аптечных сетях CVS и Walgreens в США будут продавать без рецепта мифепристон. В 2022 году Верховный суд США резрешил штатам запрещать прерывание беременности на своей территории. В России же мизопростол и мифепристон включили в перчень ПКУ.

В этом месяце два ведущих американских аптечных ритейлера CVS и Walgreens начнут продажу без рецепта в нескольких штатах мифепристона, препарата для медикаментозного прерывания беременности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Антипрогестагенное средство будет вскоре доступно на полках аптек в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния и Иллинойс. Ранее пациенты в США могли получить мифепристон только у дипломированного медицинского специалиста в клинике или больнице. Однако в прошлом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило сертифицированным аптекам отпускать препарат.

Регулятор внес поправки в свое руководство по мифепристону после того, как в 2022 году Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», которое закрепило право женщин на совершение аборта. Судебный прецедент, состоявшийся в 1973 году, считается одним из самых значимых в истории страны. Его отмена позволила штатам запрещать прерывание беременности на своей территории, писал The Wall Street Journal.

Мифепристон является наиболее часто применяемым средством для прерывания беременности в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2020 году около 51% абортов было сделано медикаментозным путем. С момента регистрации препарата в 2000 году около 5,6 млн американок использовали мифепристон, а затем мизопростол для прерывания беременности, говорится в постмаркетинговом обзоре FDA.

Президент США Джо Байден поприветствовал старт продаж таблеток, призвав другие аптеки получить лицензию на продажу мифепристона. Вопрос восстановления права на аборт стал центральным в предвыборной кампании Байдена. По информации CNN, ранее глава государства раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах Дональда Трампа за его высказывания в поддержку запрета на прерывание беременности.

По информации Politico, возле аптек CVS и Walgreens проходили акции протеста, организованные группами по борьбе с абортами.

CVS — крупнейшая американская сеть с более чем 9000 аптек, расположенными во всех штатах страны. Walgreens имеет около 8500 торговых точек во всех штатах, кроме Северной Дакоты. Ни одна не сделала заявления относительно цены на мифепристон, но обе отметили, что страховые программы некоторых штатов компенсируют пациентам стоимость препарата.

В России мизопростол и мифепристон были включены в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Документ об этом вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. В июле на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.

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